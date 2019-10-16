قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الجميع تعامل بتفهم مع الأخطاء في أداء النشيد الوطني الروسي خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات.

وفشل أعضاء الفرقة الموسيقية الإماراتية أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي في عزف النشيد الوطني الروسي بشكل تام وصحيح، على غرار ما حدث يوم الاثنين في الرياض.

وعلّق المتحدث باسم الكرملين على ذلك بالقول: "ثمة مبالغة كبيرة في التعاطي مع مسألة عزف النشيد بطريقة غير مرضية. ​​بالطبع، هذا ليس أداء من قبل أوركسترا سيمفونية كبيرة، ومع ذلك الجانب الإماراتي والجانب السعودي، حاولا باجتهاد، وبالفعل استقبلوا الرئيس بحفاوة ولطف. إذا كانت هناك عيوب في عزف النشيد، ففي هذه الحالة، بالطبع الجميع يتعامل معها بتفهم، ومثل ردة الفعل هذه المبالغ فيها غير مناسبة، لقد رأيتم بأنفسكم كيف استقبل الرئيس الروسي، وعلى أي مستوى، وكم كانت الأجواء خيّرة، والمفاوضات بناءة، ولذلك من الضروري هنا أن نتعامل مع هذا الأمر بتفهم وبساطة".

المصدر: نوفوستي