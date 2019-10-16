الكرملين: نحترم حق تركيا في ضمان أمنها آملين أن تنسجم عمليتها مع متطلبات أمنها

أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل موسكو بأن يكون طابع العملية العسكرية التركية في سوريا متناسبا مع مهام تحقيق أمن الدولة التركية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحترم حق تركيا في اتخاذ إجراءات ضمان أمنها، لكننا نأمل في أن تكون العملية (العسكرية التركية) متناسبة مع ضرورات ومهام ضمان الأمن (التركي)".

وأضاف بيسكوف أن موسكو تأمل أيضا ألا تعرقل العملية التركية التسوية السياسية في سوريا وتضر بها.

ورفض الإجابة عن سؤال عن الموعد المحتمل الذي يتوقعه الكرملين لانتهاء عملية "نبع السلام"، وقال: "من الصعب الحديث عن أي أطر زمنية هنا، وليس لدي ما أضيفه".

إقرأ المزيد

وكانت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد بحثا تطور الأوضاع في سوريا في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، وأعلن الكرملين في أعقاب هذه المكالمة أن الرئيس التركي سيقوم بزيارة إلى روسيا قد تجري قبل نهاية الشهر الجاري.

المصدر: وكالات