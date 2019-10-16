ترامب بصدد بحث التطورات في سوريا مع مشرعين أمريكيين

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا اليوم الأربعاء مع‭‭‭ ‬‬‬الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لبحث الوضع في سوريا.

أفادت مصادر في الكونغرس، بأن بين المدعوين للقاء الذي سيجري في البيت الأبيض، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، إضافة إلى رئيس وكبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.

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يأتي هذا الاجتماع وسط تزايد القلق بين أعضاء الكونغرس، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بشأن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية كانت حليفة للولايات المتحدة في محاربة تنظيم "داعش".

وأعلن السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام أمس الثلاثاء، أنه سيقدم الخميس مشروع قانون حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها "نبع السلام" في سوريا.

المصدر: "رويترز"