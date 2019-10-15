 
مباشر

الصين تدعو تركيا إلى وقف القتال في سوريا والعودة إلى المسار الصحيح

أخبار العالم العربي

الصين تدعو تركيا إلى وقف القتال في سوريا والعودة إلى المسار الصحيح
Reuters
وزارة الخارجية الصينية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjl5

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن الصين تدعو تركيا إلى وقف الأعمال القتالية في سوريا والعودة إلى التسوية السياسية.

وأكد شوانغ: "الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، نعتقد أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل امتثالا تاما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قواعد العلاقات الدولية، والبحث عن سبل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشكلة بموجب القانون الدولي".

وشدد على أن "سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها ووحدتها يجب احترامها وحمايتها"، مؤكدا أن بكين "تحث تركيا على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى المسار الصحيح للتسوية السياسية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بورقة إجابة بيضاء.. طالبة يابانية تحصل على العلامة الكاملة