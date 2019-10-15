الجيش المصري يستعد لمعركة حقيقية بالذخيرة الحية

شهد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمناورات "رعد 31" مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية.

إقرأ المزيد

وقامت القوات المصرية "بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية".

ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي "بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه".

وتقوم القوات المصرية بعمليات تدريبية بالذخيرة الحية بشكل منتظم، بالإضافة إلى المناورات البحرية مع الدول الأخرى والعربية.

المصدر: RT