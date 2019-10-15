العراق.. مقتل وإصابة 6 مدنيين بتفجير في السليمانية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن ستة مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير استهدف جبل أزمر في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

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وقال المصدر لـRT إن "شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون بانفجار لم يعرف مصدره حتى اللحظة، لكن يتوقع أن يكون بسبب قنبلة يدوية".

وأضاف أن "السلطات في السليمانية اعتقلت على إثر الحادث ستة سياح في المدينة".

المصدر: RT