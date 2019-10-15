مسؤول: طائرات أمريكية "تستعرض القوة" لتفريق قوات مدعومة من تركيا في سوريا
AFP TED ALJIBE
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صرح مسؤول أمريكي بأن طائرات عسكرية أمريكية قامت بـ "استعراض للقوة" لتفريق قوات مدعومة من قبل تركيا بالقرب من جنود أمريكيين في سوريا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن طائرات حربية أمريكية كانت تحلق فوق شمال شرقي سوريا بعد أن اعتبرت القوات الأمريكية أن مقاتلين مدعومين من قبل تركيا اقتربوا منها.
وأضاف المسؤول أنه تم تفريق المقاتلين المدعومين من تركيا بعد استعراض القوة.
وأشارت "رويترز" إلى أن البنتاغون لم يرد على الفور على طلب التعليق على الموضوع.
ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا مع استمرار العملية العسكرية التركية بالمنطقة.
المصدر: رويترز
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