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الصدر لزوار "الأربعينية": بغداد حرة حرة.. يا فاسد إطلع برة

أخبار العالم العربي

الصدر لزوار
Reuters
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "نداء" إلى زوار الأربعينية المتوجهين إلى محافظة كربلاء، ليهتفوا بـ"بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برة".

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "أيها العراقيون السائرون إلى قبلة الثوار الأحرار، سيروا يا شعب العراق.. هاتفين يومك الأربعين في عاصمة الإصلاح الحسيني كربلاء بصوت واحد: كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا فاسد، واختموها بهتاف بغداد حرة حرة.. يا فاسد اطلع برة".

المصدر: RT

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