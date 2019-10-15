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الدفاع الروسية: شويغو يبحث الوضع بسوريا في اتصال هاتفي مع إسبر

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: شويغو يبحث الوضع بسوريا في اتصال هاتفي مع إسبر
Sputnik SERGEI GUNEYEV
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، بحث الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "جرت مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك في سياق الأوضاع بسوريا".

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ولم تكشف الوزارة الروسية عن مزيد من التفاصيل بشأن المكالمة.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي خلوصي أكار أمس الاثنين.

كما أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في اليوم ذاته اتصالين هاتفيين بنظيريه الأمريكي مارك ميلي والتركي يشار غولر. وفيما لم يتم الكشف عن تفاصيل المباحثات بين غيراسيموف ونظيره الأمريكي، قالت أنقرة إن الاتصال بين غيراسيموف وغولر تمحور حول الأوضاع الأمنية في سوريا.

المصدر: نوفوستي

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