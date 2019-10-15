أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية جون لوريمر على أن "زيادة التصعيد في المنطقة ستؤدي إلى عواقب أمنية وإنسانية وخيمة".

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل البريطاني لدى الإقليم، جيمس ثورنتون، بحث آخر تطورات الوضع على الساحتين السورية والعراقية، والتأكيد على أن "معالجة الخلافات بالحرب والعنف لا تصب بمصلحة أحد، بل يتعين تغليب لغة الحوار سبيلا لحسم النزاعات".

وسلط الاجتماع الضوء على المستجدات في العراق، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم لتحقيق مصلحة المواطنين العراقيين جميعا.

من جهته، أشاد الوفد العسكري البريطاني بالخطوات الإصلاحية الجارية بدوائر ومؤسسات حكومة كردستان العراق، على المستوى الأمني وبالأخص في وزارة البيشمركة.

المصدر: RT