أمطار غزيرة تساهم بوقف تمدد الحرائق في جبل لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية قوية وبرق، على طول الأوتوستراد الساحلي الممتد من بيروت وفوق مناطق الجبل.

وقال مراسل RT إن الأمطار الغزيرة ساهمت بوقف تمدد الحرائق في بعض قرى وبلدات منطقة الشوف بجبل لبنان.

وأفاد مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار في تصريح لـLBCI، بأن طائرات الإطفاء توقفت عن العمل مع حلول الظلام بسبب الظروف المناخية، وسنكمل العمليات عبر العناصر والإمكانيات المتوفرة، مضيفا "أن الأمطار إذا استمرت بالهطول فستساعد كثيرا في إخماد الحرائق".

إلى ذلك، أشارت قناة LBCI اللبنانية إلى أن ألسنة اللهب اشتعلت في بعض النقاط في الدبية نتيجة تغير سرعة الرياح، مؤكدة أن الجهات المختصة تدخلت لمحاولة الحد من انتشار الحريق مجددا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، طالت النيران قرية الدبية التابعة لمحافظة جبال لبنان، واقتربت من المنازل، وتسببت بانفجار خط التوتر العالي، كما نشبت حرائق في بلدات بريح والفوارة وكفرحيم المجاورة.

وشهد لبنان يوم الاثنين، نشوب عدد كبير من الحرائق في أكثر من منطقة، جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

وسجلت بلدة المشرف في الشوف بجبل لبنان، حريقا هائلا انتشر بسرعة بفعل الريح، وتسبب بتهديد المنازل والمدارس، ما استدعى تدخل 15 فريقا من الدفاع المدني، حيث يواصل عشرات العناصر عملهم على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة.

وفيما كان اشتداد سرعة الرياح، يمدد الحريق إلى القرى المجاورة، ساعدت طوافات قبرصية على إخماد الحريق.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية