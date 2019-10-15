القوات الجوية المصرية تكشف عن استعداداتها

أكد قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي، أن القوات الجوية مستمرة في تنفيذ مهامها بكل إصرار دفاعا عن سماء مصر وردعا لأي عدوان على مجالها الجوي.

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وأشار قائد القوات الجوية المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية، إلى أن القوات حريصة على تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي طبقا لمسرح العمليات المحتمل والتهديدات المتوقعة بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.

وأوضح أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية عالية من أحدث أجيال الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر وطائرات ومعدات الاستطلاع الجوي والأباتشي الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة بدون طيار، بالإضافة إلى المنظومات الأرضية الخاصة بالصيانة والإصلاح والتدريب التي تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة .

وأكد وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة التي تسند إليها، خاصة في ظل ما تنفذه القوات المسلحة المصرية من مهام غير مسبوقة ضد الإرهاب وتأمين حدود الدولة.

المصدر: RT