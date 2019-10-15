أعلنت محكمة تحقيق الكوت في محافظة واسط بالعراق، إصدارها أمرا بالقبض على ضابطين اثنين من منتسبي شرطة المحافظة، ‏تسببا بمقتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات‎.‎

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وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرا ‏بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للقتلى الذين ‏سقطوا في تظاهرات حدثت في المحافظة".

وأضاف، أن "المحكمة اطلعت على التسجيلات الفيديوية للكاميرات القريبة من محل ‏الحادث ودونت إفادات الشهود بالقضية".

وتابع، أن "المحكمة أصدرت أمرها استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات، وجرى مفاتحة مديرياتهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن ‏الداخلي".‏

وأعلنت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، عن فتح تحقيق عاجل لمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، واحترام حرية الصحافة في البلاد.

ولقي عشرات الأشخاص المدنيين حتفهم وأصيب الآلاف في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، عقب استخدام قوات الأمن "القوة المفرطة" ضد متظاهرين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة.

المصدر: السومرية نيوز