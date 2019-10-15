قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، خلال اجتماعه بنظيره النمساوي كارل بادر على هامش اجتماع برلماني في صربيا، إن طهران لا تعارض حل خلافاتها مع الرياض، لكن واشنطن لا تسمح بذلك.

وأضاف لاريجاني في هذا الصدد أن "الولايات المتحدة لا تسمح بحل الخلافات بين إيران والسعودية"، مشيرا إلى أنها لا تسمح بذلك "لأن مصالح واشنطن النفطية في الإبقاء على الخلاف".

وأكد أن الولايات المتحدة "تشكل إحدى أهم القضايا الخلافية بين إيران والسعودية".

المصدر: RT