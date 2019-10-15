مصادر: مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة الأربعاء حول العملية التركية في سوريا

أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد مشاورات مغلقة يوم الأربعاء، لبحث العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

وقالت المصادر لوسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، إن المشاورات دعت إلى عقدها 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وهذه الجلسة ستكون الثانية التي يعقدها مجلس الأمن منذ انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، وجرت المشاورات السابقة يوم 10 أكتوبر بدعوة من الدول ذاتها، لكن المشاركين فيها لم يتمكنوا من تنسيق بيان مشترك حول الموضوع.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

المصدر: وكالات