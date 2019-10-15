أعربت الحكومة الهنغارية عن استعدادها للتعاون مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، للإسهام في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ومنع تدفقهم إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر جيجارتو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش اجتماع مجلس الدول الناطقة باللغة التركية، حيث عقد لقاء مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو: "سيسر هنغاريا أن تتعاون مع تركيا في حال إقامتها منطقة آمنة في سوريا لضمان عودة العائلات التي أجبرت على الفرار من بلادها".

وشدد جيجارتو على أن موقف بلاده من العملية العسكرية التركية في سوريا يتمثل في أن حل تركيا قضية اللاجئين السوريين سيخدم مصالح هنغاريا، موضحا أنها تكمن في منع تدفق "مئات آلاف وربما ملايين المهاجرين غير الشرعيين" إلى حدود بلاده الجنوبية واحتجازهم القسري هناك.

ولفت إلى أن "تركيا تستقبل نحو 4 ملايين مهاجر غير شرعي وهي تعمل على ضمان عودتهم إلى بلدانهم"، مبينا أنها أنفقت نحو 40 مليار دولار أمريكي في إطار هذا الملف، فيما اعتبر أن لهذا السبب قرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عبر إقامة المنطقة الآمنة.

وأعلن أردوغان، يوم 9 أكتوبر، إطلاق تركيا عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

المصدر: وسائل إعلام هنغارية + وكالات