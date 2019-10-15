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تحالف واشنطن يعلن انسحابه من منبج

أخبار العالم العربي

تحالف واشنطن يعلن انسحابه من منبج
Reuters
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أعلن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، أن قواته غادرت مدينة منبج شمال سوريا، وذلك بعد إعلان دخول وحدات من الجيش السوري إلى المدينة.

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وقال المتحدث العسكري الكولونيل ميليس بي. كاجينز في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية "تنفذ انسحابا مدروسا من شمال شرقي سوريا... نحن خارج منبج".

وكان التلفزيون السوري قال اليوم، إن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج، وأذاع وبث لقطات لسكان منبج يحتفلون بقدوم القوات الحكومية.

من جهة أخرى، قال ما يسمى "الجيش الوطني" (الجيش السوري الحر) الذي تدعمه تركيا، إن معظم القوات التي دخلت إلى مدينة منبج في شمال سوريا، هي من المقاتلين الأكراد.

وقال يوسف حمود المتحدث باسم "الجيش الوطني"، إن بعض القوات الحكومية دخلت المدينة لكن غالبية القوات التي دخلتها من المقاتلين الأكراد الذين جاؤوا من مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية، مؤكدا أن مقاتلي جيشه سيواصلون التقدم صوب منبج.

المصدر: RT+ "رويترز"

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