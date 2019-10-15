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الخارجية الأردنية: العثور على المواطن المفقود في تركيا

أخبار العالم العربي

الخارجية الأردنية: العثور على المواطن المفقود في تركيا
Reuters Murad Sezer
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، العثور على المواطن الذي فقد منذ 10 أيام أثناء زيارة قام بها إلى مدينة اسطنبول التركية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مدير العمليات بوزارة الخارجية سفيان القضاة، قوله إنه "وبمتابعة حثيثة من الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة عثر على المواطن الأردني المفقود عدي خالد عوض أحمد شبيب والذي كان ذووه قد فقدوا الاتصال به منذ عشرة أيام خلال زيارته لمدينة اسطنبول التركية".

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وأوضح القضاة أن مركز العمليات أبلغ ذويه وطمأنهم على سلامته، وأن السفارة أكدت أنه بخير، وتعمل على تقديم المساعدة القنصلية اللازمة له وتسهيل مهمة عودته إلى المملكة بالسرعة الممكنة.

ولم يوضح القضاة الأسباب التي أدت إلى فقدان الاتصال بالمواطن، أو كيفية العثور عليه.

المصدر: RT

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