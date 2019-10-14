الرئيس الجزائري يهنئ الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

أجرى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، هنأه فيها على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد عبد القادر بن صالح عزمه الثابت على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين الجزائر وتونس، بما يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ويحقق مصالحهما المشتركة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن "الرئيس عبد القادر بن صالح أجرى مكالمة هاتفية مع قيس سعيد، هنأه فيها بتفوقه عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية".

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وأعرب بن صالح عن شكره على ما أبداه من مشاعر طيبة وعبارات ود وإخاء تجاه الجزائر وشعبها، مؤكدا أنه يشاطره نفس المشاعر تجاه الجارة تونس وشعبها، اتساقا مع ما يربط البلدين والشعبين من علاقات أخوية تاريخية متجذرة ونضال مشترك.

وكان قيس سعيد قد أعلن في أول تصريح له بعد تأكد انتخابه رئيسا للبلاد، أن أول زيارة خارجية ستكون إلى الجزائر.

من جانبه، بعث الملك المغربي، محمد السادس، برقية تهنئة إلى قيس سعيد، أشاد فيها بنجاح الاستحقاق الرئاسي الذي عاشته تونس.

وعبر العاهل المغربي عن عزمه القوي "على العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، بما يستجيب لتطلعاتهما إلى المزيد من التضامن والتكامل والتنمية المشتركة".

كما تلقى سعيّد مكالمة هاتفية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه فيها "بنيل ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية التونسية.

من جهته وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تهنئة للرئيس المنتخب قيس سعيد.

وتلقى الرئيس التونسي الجديد أيضا، مكالمة هاتفية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا له التوفيق والسداد، حيث أكد الشيخ تميم وقوف قطر الدائم مع تونس منذ بداية الثورة ودعمها لتطلعات الشعب التونسي، مشيدا بنجاح تجربة تونس الديمقراطية.

وهنأ رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، الرئيس التونسي الجديد، معبرا باسم الدولة الإيطالية عن تمنياته له بالنجاح في مهامه على رأس الدولة، مذكرا بعمق العلاقة بين البلدين ومؤكدا ثقته في تعزيز هذه العلاقة الثنائية الجيدة خلال فترة رئاسة قيس سعيد، كما هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التونسي قيس سعيد.

المصدر: وكالات