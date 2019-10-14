القوات الجزائرية تعلن تصفية مسلح شمال البلاد

تمكنت القوات الجزائرية، اليوم الاثنين، إثر عملية مطاردة ببلدية ثنية الحد بولاية تيسمسيلت شمال البلاد، من القضاء على مسلح بحوزته أسلحة وذخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر يوم 14 أكتوبر 2019، إثر عملية مطاردة ببلدية ثنية الحد على إرهابي بحوزته مسدس آلي وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن هذه العملية "تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي في سياق جهودها للقضاء على آفة الإرهاب في بلادنا".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية