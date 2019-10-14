مقتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي في صلاح الدين بالعراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن مقتل ثلاثة من عناصر الحشد، أثناء تطهير منازل مفخخة جنوبي غرب محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة، اليوم الاثنين، أن "ثلاثة مقاتلين من اللواء السادس ب‍الحشد الشعبي قتلوا ضمن قاطع عمليات صلاح الدين في قرية السلام أثناء تطهير عدد من المنازل المفخخة والمضافات التابعة لتنظيم داعش".

وأشار إلى أن "الضحايا هم أحمد جلوب جبار الزبيدي (أبو اشتر)، وباسم صدام لعيبي الفريجي، وجعفر حسن السويمري".

وأضاف أن "اثنين آخرين من مقاتلي اللواء أصيبا بجروح متفاوتة خلال العملية".

المصدر: RT