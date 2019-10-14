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إجراءات جديدة تحضيرا للانتخابات الرئاسية في الجزائر

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إجراءات جديدة تحضيرا للانتخابات الرئاسية في الجزائر
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
الاحتجاجات في الجزائر- أرشيف
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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، عن جملة من الإجراءات الجديدة على رأسها توسيع عملية التصديق على الاستمارات سيشمل مندوبي البلديات في انتخابات الرئاسة المزمعة.

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وسيشمل التصديق وفق المصادر، "المندوبين الخاصين للبلديات، بالإضافة إلى ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات، بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين، فيما ستشمل صلاحيات التصديق على الاستمارات كلا من الموثقين، والمحضرين القضائيين والأمناء العامين للبلديات، ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين، بالإضافة إلى رؤساء أمناء الضبط لدى المحاكم العادية".

وقررت السلطة كذلك، "ولضمان الحياد التام، منع مندوبي البلديات والمندوبين الخاصين المنتمين لأحزاب أحد المترشحين من التصديق على استمارات الحزب، ومنعت الضابط العمومي العضو في حملة أحد المرشحين التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات لذلك المرشح".

وشملت الإجراءات الجديدة تمديد ساعات عمل المصالح المعنية لغاية الثامنة مساء، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوما الجمعة والسبت.

المصدر: النهار الجزائرية

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