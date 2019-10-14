الدفاع الروسية تنفي مناقشة توسيع عملية "نبع السلام" مع الجانب التركي لتشمل عين العرب السورية

نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم تفيد بأنه ليس لدى روسيا أي اعتراض على توسيع العملية التركية "نبع السلام" إلى مدينة "عين العرب" السورية، مؤكدة أنها لم تناقش هذا مع الجانب مع أنقرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال المحادثات مع الزملاء الأتراك، لم تتم مناقشة توسيع عملية القوات المسلحة التركية (نبع السلام) لتشمل مدينة كوباني (عين العرب) السورية. التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع غير صحيحة".

المصدر: تاس