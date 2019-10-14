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السلطات الإسرائيلية تبعد 7 فلسطينيين بينهم سيدتان عن الأقصى لمدة 15 يوما

أخبار العالم العربي

السلطات الإسرائيلية تبعد 7 فلسطينيين بينهم سيدتان عن الأقصى لمدة 15 يوما
AFP Ahmad GHARABLI
المسجد الأقصى في القدس (صورة أرشيفية)
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أبعدت السلطات الإسرائيلية 7 فلسطينيين بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه في القدس، لمدة 15 يوما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن المحامي خالد زبارقة، قوله، إن "سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح اليوم الاثنين، سيدتين وخمسة مواطنين".

وأوضح المحامي أن الإبعاد جاء عقب اعتراض المبعدين على زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأدية الصلاة فيه، مشيرا إلى أن إسرائيل أفرجت عن السبعة بعد توقيفهم لعدة ساعات وسلمتهم قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما. 

المصدر: وفا

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