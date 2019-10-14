أبعدت السلطات الإسرائيلية 7 فلسطينيين بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه في القدس، لمدة 15 يوما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن المحامي خالد زبارقة، قوله، إن "سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح اليوم الاثنين، سيدتين وخمسة مواطنين".

وأوضح المحامي أن الإبعاد جاء عقب اعتراض المبعدين على زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأدية الصلاة فيه، مشيرا إلى أن إسرائيل أفرجت عن السبعة بعد توقيفهم لعدة ساعات وسلمتهم قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما.

حين يسمح الاحتلال الصهيوني للمنتخب السعودي بالوصول ل #المسجد_الأقصى وفي نفس اللحظة يدفع بقطعان المغتصبين لاقتحام الأقصى وتدنيسه، وفي ذات الوقت يحرم ملايين الفلسطينين من الوصول للأقصى فهذا أمر يتجاوز #التطبيع وهو يحاول رسم صورة خطيرة في وعي الأمةأن المسجد مشترك للمسلمين والصهاينة. pic.twitter.com/x1hvGrg1T1 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 14, 2019

الدنيا انقلبت مسلم يعترض على دخول مسلم المسجد الأقصى واليهودي يعتقله ... https://t.co/FUz38LmbDL — FAHAD (@F4H4D_10) October 14, 2019

المصدر: وفا