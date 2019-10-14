أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عملية "نبع السلام" العسكرية، التي تنفذها شمال شرق سوريا منذ 9 أكتوبر، أسفرت عن "تحييد" 560 مسلحا من القوات الكردية المحلية.

وقالت الوزارة، في تغريدة نشرتها اليوم الاثنين على حسابها الرسمي في "تويتر": "بلغ العدد العام للإرهابيين من حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذين تم تحييدهم خلال عملية نبع السلام، 560".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن العملية، التي تنفذها ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات، "تستمر بنجاح".

ووسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر، إطلاق بلاده عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية، فيما قالت أنقرة إنها عازمة على إنجاز هذه المهمة بقواتها.

المصدر: RT