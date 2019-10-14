أعلنت المفوضة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي لم يرغب في تقارب الأكراد مع دمشق، وحذر تركيا من ذلك قبل انطلاق عمليتها بشمال سوريا.

وقالت موغيريني للصحفيين في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن دعم الأكراد. وأتذكر أنني بحثت هذا الموضوع مع نظيري التركي لساعات طويلة، وكان موقفنا ثابتا بشأن هذه المسألة دائما".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن "إحدى العواقب التي حذرنا منها قبل بدء العملية التركية بشمال شرقي سوريا هي أن ذلك دفع بهم (الأكراد) نحو التقارب مع نظام الأسد والروس".

وأضافت: "وهذا ما لم نرغب بحدوثه".

وكانت الإدارة الذاتية للأكراد قد أعلنت أمس الأحد عن الاتفاق مع السطات السورية حول انتشار الجيش السوري بشمال البلاد على امتداد الحدود مع تركيا، والتصدي للهجوم التركي بشكل مشترك.

المصدر: نوفوستي