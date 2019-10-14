أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن السعودية لم تطلب أي وساطة، في ما يخص قضية الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وقال لافروف، ردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا تطرق الجانب السعودي إلى مسألة الوساطة الروسية المحتملة بشأن هذه القضية: "لا، لم يطلب أحد الوساطة".

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وأضاف لافروف: "أكدنا إدانتنا لهذا الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية، وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ودقيق في الهجوم".

وأشار الوزير إلى أن "السعوديين وافقوا على ضرورة مثل هذا الموقف من التحقيق في الحادث".

يذكر أن السعودية حملت إيران المسؤولية عن استهداف المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" على أراضي المملكة يوم 14 سبتمبر الماضي، لكن طهران ترفض كل الاتهامات بهذا الخصوص.

وكانت روسيا قد دعت إلى تحقيق موضوعي في الحادث، وعدم إلقاء اللوم مسبقا على أي جهة.

المصدر: وكالات