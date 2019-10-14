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كردستان العراق يجمع مساعدات طارئة للأكراد في سوريا من بينها حليب الأطفال والأدوية

أخبار العالم العربي

كردستان العراق يجمع مساعدات طارئة للأكراد في سوريا من بينها حليب الأطفال والأدوية
AFP SAFIN HAMED
مسيرات في كردستان العراق احتجاجا على العملية التركية في سوريا
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انطلقت في إقليم كردستان العراق، المرحلة الثانية من حملة "احموا روجآفا - Save Rojava"، بمستشفى "شفا" في أربيل، لجمع المساعدات وإرسالها إلى سكان المناطق الكردية في سوريا.

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وقال أحد الأطباء في المستشفى، جوان محمود، إنه "منذ يوم السبت باشرنا بحملة التبرع من أجل أهالي المناطق الكردية في سوريا حيث قمنا بتخصيص مكان مناسب داخل المستشفى لنجمع فيه هذه المساعدات".

وأضاف، أنه "كان هناك العديد من المنظمات والأهالي الذين عرضوا مساعداتهم"، مشيرا إلى أنه "نعطي أهمية للمساعدات الطارئة التي تشمل حليب الأطفال والأدوية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة الترويج للحملة التي جاء فيها، "إلى جميع الموجودين في إقليم كردستان، الاثنين تبدأ المرحلة الثانية من حملة (Save Rojava) لجمع المساعدات الطارئة والأولوية من حليب الأطفال من الرضع إلى 3 سنوات والأدوية".

ونظمت المرحلة الأولى من الحملة يوم الأحد، عن طريق التبرع بالدم لسكان المناطق الكردية في سوريا، حيث يشن الجيش التركي وعدد من الأحزاب السورية المعارضة حملة عسكرية أطلق عليها تسمية "نبع السلام"، قالت أنقرة عنها إنها تهدف لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني" وعناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: رووداو

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