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لافروف: زيارة بوتين للسعودية تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات بين بلدينا

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لافروف: زيارة بوتين للسعودية تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات بين بلدينا
Sputnik ALEXEY NIKOLSKY
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن زيارة الرئيس بوتين للسعودية تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات بين البلدين.

وقال لافروف في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، اليوم الاثنين، إن "الزيارة تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات، بالمقارنة مع الزيارة التي كانت في عام 2007، وحتى بالمقارنة مع زيارة جلالته الملك (السعودي) لروسيا في العام الماضي".

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وأضاف لافروف أن الجانبين "أكدا خلال المباحثات على التطور المتواصل للعلاقات على جميع الاتجاهات، في التجارة والاقتصاد والاستثمارات".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "وأود الإشارة بشكل خاص إلى مجال الاستثمارات وتنسيق أعمالنا في المجال العسكري التقني والتنسيق للسياسة الخارجية".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الرئيس أدلى قبل الزيارة للسعودية والإمارات بتصريح صحفي، أكد فيه على الأهمية الكبيرة التي توليها روسيا للتعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن "الزيارة أثبتت تماما ما تحدث عنه الرئيس في تصريحه".

المصدر: وكالات

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