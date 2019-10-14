أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ستعقد في أبوظبي من 16 إلى 20 ديسمبر القادم.

وذكرت الدائرة الإعلامية للأمم المتحدة في فيينا، في بيان اليوم الاثنين، أن الدورة ستناقش عددا من القضايا الرئيسية بما في ذلك "منع الفساد ومكافحته واستعراض تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

وأضاف البيان أنها ستناقش أيضا استرداد الموجودات وتقديم المساعدات الفنية وما يتصل بالأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقدها في عام 2021.

واعتبر المكتب أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي "الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن الدورة الثامنة ستبحث تبادل التجارب والخبرات وسبل تذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية.

وأوضح أن الاتفاقية توفر المساعدة التقنية للعديد من الدول لاسيما بعد انتهاء المرحلة الأولى من آلية استعراض التنفيذ التي امتدت خمس سنوات منذ 2010، وبدء المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية والفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات والذي يستمر لخمس سنوات أخرى.

وجاء في البيان أن الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تجتمع دوريا كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية واستعراض ما تم تنفيذه.

المصدر: وكالات