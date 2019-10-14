مصر.. قاضي المعارضات یقرر إخلاء سبیل 17 من عمال الشرقیة للدخان المقبوض علیهم بكفالة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السادس من أکتوبر في مصر إخلاء سبیل 17 من عمال الشرکة الشرقیة للدخان بكفالة ألف جنیه.

وکانت جلسة الیوم للنظر في قرار النیابة بحبس العمال 4 أیام علی ذمة التحقیق من عدمه، وذلك بعد أن وجهت لهم تهم تعطیل العمل والدعوة للإضراب، والإضرار بشرکة تابعة للقطاع العام، وهو الأمر الذی دفع العمال لمعارضة القرار أمام قاضي المعارضات.

يذکر أن النیابة أمرت بحبس 7 آخرین من العمال المقبوض علیهم بعد أن طالبوا بإقالة عدد من المسؤولين بالشركة وبزیادة أجورهم.

القاهرة - ناصر حاتم