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الجيش المصري ينقذ طاقم مروحية سقطت في البحر المتوسط

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينقذ طاقم مروحية سقطت في البحر المتوسط
AFP
البحرية المصرية (صورة أرشيفية)
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تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ طاقم مروحية مدنية مفقودة في البحر المتوسط، أثناء عملها مع إحدى منصات البترول شمال قاعدة بورسعيد.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، إنه "في إطار جهود القوات البحرية بدعم أعمال البحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت عناصر القوات البحرية في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط".

وأوضح أنه "ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفرادا من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و 3 أفراد آخرين بريطاني وإيطالي ونيجيري)".

وقال الرفاعي إنه "على الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بموقع البلاغ حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من إنقاذ طاقم الطائرة، واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم".

المصدر: RT

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