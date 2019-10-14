أفاد موقع "خبرني" الأردني، بأن مواطنا أردنيا تعتقله السلطات السورية عن طريق الخطأ، منذ شهر فبراير الماضي، موضحة أن السبب يعود لتشابه الأسماء.

ونقل "خبرني" عن موسى النعيمي وهو شقيق المعتقل، محمد عليان النعيمي، قوله إن شقيقه يعمل سائقا على خط للسفريات "عمان - الشام"، وتم اعتقاله أثناء تواجده في سوريا، حيث يعمل سائقا لمركبة سفريات.

وأوضح النعيمي، أن تشابها في الأسماء، كان السبب وراء اعتقال شقيقه، وفق ما أوصل له مقربون من شقيقه، اعتقلوا برفقته، وأفرج عنهم بعد ذلك.

وأشار إلى أنه تواصل مع وزارة الخارجية الأردنية عدة مرات، التي أخبرته بدورها أنها تتواصل مع الجانب السوري، وتعمل على الإفراج عنه، منذ اعتقاله.

المصدر: خبرني