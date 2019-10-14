إصابة 13 عنصرا من الأمن العراقي بانفجار في مخزن للأسلحة في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن "القوات الأمنية تحقق في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات في معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في الجعارة جنوب بغداد".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة ضابط و7 منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و4 منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب آخر إلى فوج طوارئ نينوى".

وبين فترة وأخرى تتعرض مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي إلى تفجيرات كبيرة، يقال في بعض الأحيان إن سببها يعود لقصف جوي بطائرات مسيرة، وفي أحيان أخرى بسبب سوء التخزين.

المصدر: RT