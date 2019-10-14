اتهمت، حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية في منطقة بني ملال خنيفرة المغربية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بـ"خلق الفوضى وبث الكراهية بين المغاربة"، عبر تصريحاته الأخيرة.

وقالت غزيل إن "التصريحات الأخيرة لسعد الدين العثماني، التي قال فيها إن حزب العدالة والتنمية دائما يصنع المفاجآت، وهناك من وعد بإشراك الشباب ولم يفعل، أما نحن فلم نقل ذلك، لكننا فعلنا، تعتبر تصريحات منافية للأخلاق السياسية التي يجب أن يتمتع بها رئيس حكومة يتولى تسيير شؤون المغاربة كافة".

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واعتبرت غزيل أن "ما قيل يعد خرجات غير محسوبة لسعد الدين العثماني وبعض قيادات حزب العدالة والتنمية مضرة بالحكومة، وقد تتسبب في تفجير الأغلبية المكونة لها".

وأكدت أن "قادة العدالة والتنمية لهم ذاكرة ضعيفة ويزايدون على المغاربة، في وقت كان عليهم تقييم تجربتهم في تسيير الشأن العام، والاعتراف بفشلهم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية".

المصدر: هسبريس