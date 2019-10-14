الدفاع الروسية تفند تقريرا عن قصف جوي روسي لمستشفيات في سوريا

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، أن التقرير الصحفي الأمريكي الذي يزعم استهداف الطيران الروسي مستشفيات في سوريا، جاء نتيجة تلاعب بين الإرهابيين والاستخبارات البريطانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، ردا على ادعاءات وردت في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأحد حول قصف القوات الروسية أربعة مستشفيات في إدلب في مايو الماضي: "لقد اطلعنا على التقرير.. ونود قبل كل شيء أن نعبر عن أسفنا لوقوع صحيفة محترمة ضحية للتلاعب من قبل الإرهابيين والاستخبارات البريطانية".

ولفت كوناشينكوف إلى أن الأجهزة الحديثة والبرامج التي تم الوصول بفضلها إلى المعلومات عن الضربات الروسية المزعومة على المستشفيات، تعتبر تطبيقا استطلاعيا عسكريا لنظام الرصد والإنذار Hala Systems الأمريكي، وهو خارج متناول السكان المدنيين العاديين، الذين تتركز همومهم اليومية بشكل أساسي على البقاء على قيد الحياة تحت نير الإرهابيين.

وأضاف أن نشر هذه الأجهزة بدأ في إدلب تحت إشراف الاستخبارات البريطانية منذ العام 2016، وتستخدمها "منظمة أغاثية مزعومة وفاقدة للمصداقية" هي "الخوذ البيضاء"، التي توجهها لندن وتمولها الخزانة البريطانية.

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وأوضح كوناشينكوف أن "إبلاغ طياري القاذفات الروسية بإحداثيات الأهداف لا يتم عبر الحديث اللاسلكي المباشر، لذلك كل الأدلة التي ساقتها "نيويورك تايمز" لا تساوي قيمة الورق الذي طبعت عليه".

وأكد كوناشينكوف أن ما زعم أنه مستشفى مدني مستهدف، يقع على مسافة كبيرة من القرية في كهف عميق، معيدا إلى الأذهان أن وزارة الدفاع نظمت في وقت سابق جولة صحفية إلى الكهف الواقع قريبا من الأماكن المشار إليها في التقرير، حيث أمكن للصحفيين التأكد من أن الكهف قد استخدم كمستودع للأسلحة والذخيرة.

المصدر: وكالات