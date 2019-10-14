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وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية

وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية

أخبار العالم العربي

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، بزيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ووصلت طائرة الرئيس الروسي إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في الساعة 13:40 بتوقيت مكة المكرمة، حيث كان في استقباله وفد سعودي تقدمه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

يتبع..

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