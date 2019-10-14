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الفاتيكان: أحداث سوريا أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

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الفاتيكان: أحداث سوريا أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية
Reuters REMO CASILLI
البابا فرنسيس
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اعتبر السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري اليوم الاثنين، أن ما تشهده في سوريا يعد الكارثة الإنسانية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

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يأتي ذلك، غداة إطلاق البابا فرنسيس نداء من أجل وقف القتال في شمال شرق سوريا، قائلا إن "فكره يتجه مرة جديدة نحو منطقة الشرق الأوسط، لاسيما سوريا الحبيبة والمعذبة".

وتحدث البابا فرنسيس عن "الأنباء المأساوية الواردة من سوريا بشأن مصير السكان في المناطق الشمالية الشرقية، المرغمين على ترك بيوتهم بسبب العمليات العسكرية"، مشيرا إلى "وجود عدد كبير من العائلات المسيحية وسط هؤلاء".

وقال البابا فرنسيس إنه "يجدد نداءه إلى كل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي من أجل أن يلتزم الجميع بصدق ونزاهة وشفافية بالحوار بحثا عن حلول ناجعة".

المصدر: "ريا نوفوستي"+"فاتيكان نيوز"

 

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