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ولي عهد الأردن يساعد مصابين بحادث سير (فيديو)

أخبار العالم العربي

ولي عهد الأردن يساعد مصابين بحادث سير (فيديو)
Reuters
ولي العهد الأردني، الامير الحسين بن عبدالله الثاني
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انتشر في الإنترنت، شريط فيديو، يظهر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مرتديا الملابس العسكرية، وهو يقدم المساعدة خلال حادث سير في الأردن.

وأوعز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لموكبه بالتوقف، بعد تأدية واجب العزاء، حيث قدم المساعدة في إنقاذ مصابين في حادث سير.

وقام الأمير الأردني الشاب، بنفسه، بتقديم المساعدة للمصابين.

المصدر: وكالات

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