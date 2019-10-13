انتشر في الإنترنت، شريط فيديو، يظهر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مرتديا الملابس العسكرية، وهو يقدم المساعدة خلال حادث سير في الأردن.

وأوعز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لموكبه بالتوقف، بعد تأدية واجب العزاء، حيث قدم المساعدة في إنقاذ مصابين في حادث سير.

وقام الأمير الأردني الشاب، بنفسه، بتقديم المساعدة للمصابين.

المصدر: وكالات