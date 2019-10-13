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باحث لـRT: الهجوم التركي سيمكن فصائل إرهابية من العودة إلى مناطق خسرتها في سوريا

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باحث لـRT: الهجوم التركي سيمكن فصائل إرهابية من العودة إلى مناطق خسرتها في سوريا
Reuters MURAD SEZER
عربات تركية في شمال سوريا - أرشيف
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أكد الباحث الأمني المقرب من المخابرات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم الأحد، أن الهجوم التركي على سوريا، سيمكن فصائل إرهابية من العودة مجددا لمناطق كانت قد خسرتها سابقا.

وقال أبو رغيف إن "الأتراك يحاولون خلق منطقة عازلة لجلب اللاجئين السوريين إليها"، مبينا أن "الهجوم التركي على سوريا يهدد الأمن القومي للعراق وسوريا ولبنان".

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وأضاف أن "قيادة العمليات المشتركة في العراق، تعمل على حماية 605 كم من الحدود مع سوريا، لمنع أي مخاطر قد تلحق بالعراق جراء هذه العملية العسكرية".

المصدر: RT

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