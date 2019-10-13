الدفاع الروسية: نحذر من هروب مسلحي "داعش" المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية وتدهور أوضاع المنطقة

حذرت وزارة الدفاع الروسية من هروب محتمل لمسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتدهور الأوضاع في المنطقة.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا "حميميم" اللواء أليكسي باكين: "في المناطق التي تسيطر عليها إدارة الحكم الذاتي (الكردية) في المناطق الشمالية الشرقية، هناك سبعة أماكن احتجاز، تضم مؤيدي داعش، وثمانية معسكرات على الأقل للنازحين مؤقتا، بما في ذلك زوجات وأطفال المتطرفين"، مضيفا أن العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين هناك، حسب الأمم المتحدة، قد يبلغ نحو 120 ألف شخص ".

وأشار باكين، إلى أن ممثلين عن 72 جنسية من 36 دولة موجودون في هذه المعسكرات وأماكن الاحتجاز، التي تحرسها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

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ووفقا له، فقد ظهر الآن "تهديد خطير، وهو أن الكثير من المدنيين (في مخيمات اللاجئين) الخاضعة للسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) يمكن أن يموتوا جوعا أو من جراء الأوبئة".

وقال: "نحث جميع الأطراف على وضع إجراءات عاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية في شرق سوريا.. قضايا إنقاذ اللاجئين والمدنيين تتطلب حلولا عاجلة".

كما أشار باكين إلى أن التهديد يكمن في أن يخرج متشددو داعش من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور حاد في الوضع الأمني في المنطقة بأسرها، مضيفا: "يجب على جميع أطراف التسوية السورية اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذا السيناريو".

المصدر: تاس