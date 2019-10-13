الجيش اليمني يعلن مقتل قادة ميدانيين حوثيين بعملية في شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل قادة ميدانيين من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد محور علب في الجيش، العميد ياسر مجلي، قوله إن "الجيش الوطني نفذ عملية استدراج للحوثيين إلى جبال الجبادي ونايف ورمدان في مديرية باقم شمال صعدة، لتتم محاصرتهم والقضاء عليهم".

وأكد مقتل القيادي والمشرف على العمليات الحربية في مديرية باقم، أبو حمزة الحوثي، وقيادات أخرى بينها أبو طارق الوجيه وأبو عبد الملك السفياني، وأسر اثنين آخرين، والعشرات في مواقع أخرى، واستعادة كمية من الأسلحة خلال العملية​​​

يأتي هذا فيما أعلن الجيش، أن قواته أحبطت بإسناد من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي، محاولة تسلل للحوثيين في مديرية باقم شمال صعدة.

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وأضافت وكالة سبأ، أن الجيش اليمني أحبط "محاولة التفاف وتسلل نفذتها مجاميع كبيرة، من الحوثيين على عدة محاور في مديرية باقم".

وأضاف المصدر نفسه، أن "العملية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وأجهزة اتصالات لاسلكية".

المصدر: وكالة سبأ