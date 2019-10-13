قبائل وعشائر سورية تدعو أبناءها للانسحاب من صفوف "قسد" والالتحاق بالجيش النظامي

دانت قبيلة طي وقبائل وعشائر عربية في الجزيرة السورية، الاجتياح والاحتلال التركي للأراضي السورية، ودعت أبناءها للانسحاب من صفوف "قسد"، والالتحاق بالجيش السوري.

واعتبرت هذه القبائل، أن الجيش السوري، هو الطرف الضامن الوحيد القادر، على حماية الحدود السورية ومواجهة أي اعتداء خارجي.

وقال مجلس قبيلة طي، في بيان: "يعبر تجمع أبناء قبيلة طي العربية، وأبناء العشائر والقبائل بمختلف مكوناتهم وأطيافهم، عن موقفهم الموحد الذي يرفض ويدين، الاجتياح والاحتلال التركي الأردوغاني، للأراضي السورية، وما حصل من خلاله من تدمير للمدن وسقوط العديد من الشهداء المدنيين ومن بينهم أطفال وشيوخ".

وأضاف البيان: "نحن ندرك تماما بأن هذا الاجتياح، جاء بتنسيق ومباركة من أمريكا، شريكة أردوغان بالإرهاب في سوريا، والهدف منه تكريس الوجود الأمريكي والتركي، كقوتي احتلال على الأرض السورية".

ودعا البيان، "أبناء القبائل والعشائر، إلى الانسحاب من صفوف "قسد"، والالتحاق بصفوف الجيش السوري، لأنه الضامن الوحيد القادر على حماية الحدود السورية، ومواجهة أي اعتداء خارجي، وإلى رفع العلم الوطني السوري فوق كامل المساحة الجغرافية السورية، حتى يكون رادعا لأردوغان وغيره من الدخول إلى الأراضي السورية".

المصدر: وكالة سانا