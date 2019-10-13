واشنطن تدين إعدام المدنيين والسجناء الأكراد التعسفي خلال العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده تنظر "بقلق بالغ" لتقارير أشارت إلى مقتل سياسية كردية بارزة وأسر مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا، منددة بعمليات الإعدام التعسفي.

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وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "نجد هذه التقارير مقلقة للغاية... هذا يدل على حالة عدم الاستقرار الكامل في منطقة شمال شرقي سوريا منذ بدء تركيا عملياتها العسكرية هناك".

وشدد على أن واشنطن تدين وبشدة أي عمليات إعدام للمدنيين والسجناء خارج نطاق المحاكم والقضاء.

يذكر أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، نشر مقاطع فيديو قال إنها لفصائل سورية معارضة، تنفذ إعدامات ميدانية طالت أعضاء في الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا.

وشنت تركيا وفصائل من المعارضة السورية المسلحة عملية واسعة سمتها "نبع السلام"، في مناطق شمال شرقي سوريا حيث تنشط الإدارة الذاتية الكردية.

وتتهم أنقرة الفصائل الكردية في المنطقة بمساندة "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره الحكومة التركية "منظمة إرهابية".

المصدر: "رويترز"