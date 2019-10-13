تحدث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير لـ RT عن تطور العلاقات السعودية الروسية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وخصوصا في مجال الطاقة، وتسوية الأزمة في سوريا.

وأكد الجبير أن لدى السعودية وروسيا روابط مشتركة، مشيرا إلى العدد الكبير من مسلمي روسيا الذين يؤدون كل عام مناسك الحج والعمرة، ونمو التجارة الثنائية بين البلدين.

المصدر: RT