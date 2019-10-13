اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السعودية وإيران ليستا بحاجة إلى وساطة أي طرف بينهما لحل الخلافات العالقة.

تصريح الرئيس الروسي جاء ردا على سؤال لزميلنا سلام مسافر، خلال لقاء أجرته قناتنا معه عشية زيارته إلى السعودية والإمارات حول إمكانية التعويل على وساطة روسيا بين إيران والسعودية وبلدان الخليج العربية.

وقال بوتين: دور الوسيط ليس محمودا. أعتقد أن شركاءنا في إيران أو في السعودية ليسوا بحاجة إلى وساطة.

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بما أنه تربطنا علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة، مع الإيرانيين ومع العالم العربي، والسعودية والإمارات بالطبع، ولدينا علاقاتنا الإقليمية، يمكننا نقل مواقف الدول بين طرف وآخر. لكنني أعرف شخصيا قادة هذه البلدان، فهم لا يحتاجون للنصح والوساطة.

يمكن التحدث معهم فقط من باب الصداقة، وكيفية صياغة بعض الأفكار لصديق. وكونهم أذكياء، فإنهم سيصغون ويحللون ما ينقل لهم. وانطلاقا من ذلك يمكننا لعب دور إيجابي.

المصدر: RT