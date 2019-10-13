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ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا

أخبار العالم العربي

ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدم تورط الولايات المتحدة في القتال العنيف على طول الحدود التركية غاية في الحكمة، مؤكدا أن هناك من يدفع لانخراط واشنطن في حروب الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "من الذكاء أن لا نكون منخرطين في القتال على الحدود التركية من أجل التغيير. أولئك الذين دفعونا خطأ إلى حروب الشرق الأوسط ما زالوا يدفعون لذلك. ليس لديهم أي فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه. لماذا لا يطلبون إعلان الحرب؟".

وتساءل ترامب: "هل تتذكرون قبل عامين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد في جزء من سوريا؟ أراد الكثير من الناس أن نقاتل مع الأكراد ضد العراق، الذي قاتلنا للتو من أجله. قلت لهم لا، ووقف الأكراد المعركة مرتين. الآن نفس الشيء يحدث مع تركيا".

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وأضاف: "الأكراد وتركيا يقاتلون لسنوات عديدة. تعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني أسوأ الإرهابيين على الإطلاق. قد يرغب الآخرون في المجيء والقتال من أجل جانب أو آخر. دعهم! نحن نراقب الوضع عن كثب.. حروب لا تنتهي!".

وقال: نبحث مع السيناتور ليندسي غراهام والعديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطيون، سبل فرض عقوبات قوية على تركيا. الخزانة مستعدة لذلك، قد يتم السعي للحصول على تشريعات إضافية. هناك إجماع كبير على هذا. لقد طلبت تركيا عدم القيام بذلك. ابقوا مترقبين!".

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