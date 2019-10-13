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السيسي للضباط المصريين: من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا

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السيسي للضباط المصريين: من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا، ومصر دولة محورية في محيط مضطرب، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة بدونها.

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وقال السيسي في كلمة ألقاها اليوم خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة: نعمل معا كدولة حديثة عصرية تمتلك مقومات عصرية حديثة، ونتعرض لحرب معلومات ودعاية تتبع أساليب التضليل.

وطالب أبناء مصر جميعا بوضع مصلحة الوطن أمام أعينهم، وعدم الالتفات لدعوات الشك التي تستهدف تحقيق مصالح شخصية.

المصدر: RT

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