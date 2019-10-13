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قطر تدافع عن تحفظها على الإدانة العربية لـ"نبع السلام"

أخبار العالم العربي

قطر تدافع عن تحفظها على الإدانة العربية لـ
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أصدرت الحكومة القطرية تعليقا على تحفظها على بيان صدر أمس السبت عن اجتماع طارئ عقدته جامعة الدول العربية، أدان العملية العسكرية التركية الجديدة شمال شرقي سوريا.

ودافع مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على حسابه في "تويتر" عن قرار الدوحة التحفظ على البيان الذي أدان العملية التركية ووصفها بأنها عدوان واحتلال لأراضي دولة عربية.

وقال الرميحي: "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية "نبع السلام" التركية في شمالي سوريا هو قرار سيادي لكل دولة".

وكانت تركيا أعلنت أن الجانب القطري أبدى دعمه للعملية في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري دفاع البلدين خلوصي آكار وخالد بن محمد العطية.

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وتعرضت أنقرة في الأيام الأخيرة لانتقادات عربية ودولية واسعة على خلفية هجومها الجديد على المقاتلين الأكراد في شرق الفرات بسوريا.

المصدر: RT

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