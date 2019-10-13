مذكرة قبض بحق مسؤول عراقي لاعتدائه على متظاهرين

أصدرت محكمة تحقيق الشامية في محافظة الديوانية جنوبي العراق، أمرا بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية حسين جاهد بديري، لاعتدائه على متظاهرين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أن "المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة".

وأضاف أن "أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 332 من قانون العقوبات العراقي".

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المصدر: RT